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7 минут назад

Весь механизм StarLink может быть выведен из строя одним ядерным взрывом атомной бомбы

FBM.ruиещё 1

Китайские научные специалисты из Северно-западного института ядерных технологий пришли к выводу, что если осуществить ядерный взрыв на достаточной высоте, то это может эффективно вывести из строя все спутники, включая известную систему StarLink, информирует “Новая наука”.

StarLink может быть выведен из строя одним ядерным взрывом атомной бомбы
Фото: FBM.ruFBM.ru

В исследовании, результаты которого опубликовали в журнале Nuclear Techniques, говорится о том, что хватит одной ядерной боеголовки мощностью 10 мегатонн. Если подорвать ее на высоте 80 километров, то это создаст радиоактивное облако, которое ликвидирует вражеские спутники. Такая отравленная завеса способна распространиться на 500 километров и охватить площадь в 14 тыс. кв. км.

Благодаря ядерному облаку все спутники, которые находятся на высоте около 550 километров, подвергнутся сбоям или вовсе будут поражены. Разумеется, такой взрыв не останется незамеченным спутниками Илона Маска StarLink и, скорее всего, повлияет на их работу.

Китайские исследователи сообщили о том, что не имеют цели по уничтожению спутниковой системы Соединенных Штатов Америки, а все расчеты сделаны только на теоретических расчетах. Однако противодействие, пусть и в цифрах, все же присутствует и это не может не беспокоить Вашингтон.

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