Ученые РФ запатентовали новый способ получения водорода

Специалисты Института углехимии и химического материаловедения ФИЦ разработали, а также запатентовали новый способ получения водорода.

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В новом методе частицы алюминия взаимодействуют с водой под действием лазерных импульсов. Ученые отметили, что никто в мире не использует подобный метод.

Известно, что алюминий покрыт оксидной оболочкой, следовательно, в чистом виде металл не может взаимодействовать с водой. Для этого и нужен лазер. Он разогревает частицы алюминия изнутри, следствием чего становится разрыв защитной оболочки.