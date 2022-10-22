Ученые РФ запатентовали новый способ получения водорода

Специалисты Института углехимии и химического материаловедения ФИЦ разработали, а также запатентовали новый способ получения водорода.
В новом методе частицы алюминия взаимодействуют с водой под действием лазерных импульсов. Ученые отметили, что никто в мире не использует подобный метод.
Известно, что алюминий покрыт оксидной оболочкой, следовательно, в чистом виде металл не может взаимодействовать с водой. Для этого и нужен лазер. Он разогревает частицы алюминия изнутри, следствием чего становится разрыв защитной оболочки.
Академик Зинфер Исмагилов рассказал, что сейчас новый метод получения водорода находится на этапе международного патентования.