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37 минут назад

Ракета «Союз» с первым аппаратом группировки «Сфера» стартовала с космодрома «Восточный»

RT на русскомиещё 1

Ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом группировки «Сфера» и спутниками связи «Гонец-М» стартовала с космодрома «Восточный».

Ракета с аппаратом группировки «Сфера» стартовала с «Восточного»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Через несколько минут «Союз» должен вывести на незамкнутую орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутниками, после запуска «Фрегат» доставит трёх «Гонцов-М» и «Скифа-Д» на заданные орбиты.

Выведение займет несколько часов.

Уточняется, что «Скиф-Д» станет демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет «Скиф», которая станет частью «Сферы».

10 октября сообщалось, что ракета «Союз» с навигационным аппаратом «ГЛОНАСС-К» стартовала с космодрома Плесецк.

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