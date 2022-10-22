Telegram освободили от выполнения российского закона о маркировке рекламы

На Telegram не будут распространяться требования о маркировке интернет-рекламы, вступившие в силу 1 сентября этого года. Об этом сообщили РБК со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств (АБА).

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АБА сделала запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), где поинтересовались у ведомства, потребуется ли маркировка в случае их интеграций в YouTube и Telegram.

И если на видеохостинге маркировка потребуется, пояснили в ведомстве, то вот Telegram от этого освобожден, так как это мессенджер.

Но юристы АБА думают, что слова ФАС не совсем совпадают с требованиям Роскомнадзора (РКН).

Закон о маркировке рекламы вышел явно недоработанный и оставил много вопросов у представителей индустрии; в своем текущем виде он убивает нативные интеграции и вирусные кампании, тормозит развитие рынка. Хорошо, если данный закон не будет касаться Телеграма Максим Перлин Сооснователь АБА.