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1 час назад

Определён смартфон с лучшим в мире экраном

Ferra.ruиещё 1

Эксперты DxOMark оценили экран Apple iPhone 14 Pro и отдали ему первое место в глобальном рейтинге.

Определён смартфон с лучшим в мире экраном
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как и ожидалось, результаты теста в целом оказались такими же, как и у iPhone 14 Pro Max. Между двумя моделями были замечены лишь небольшие различия в читаемости: экран iPhone 14 Pro оказался немного темнее в помещении и в движении.

Основные характеристики дисплея такие: 6,1-дюймовая OLED-панель, соотношение экрана к корпусу ~ 86,5%, разрешение 1179 x 2556 пикселей (плотность ~ 460 ppi), соотношение сторон: 19,5:9, частота обновления 120 Гц.

Всего iPhone 14 Pro набрал 149 баллов.

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