Анонсировано появление новой функции в WhatsApp

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp работают над созданием возможности применения ссылок-приглашений для групповых голосовых и видеозвонков. Новая функция появится в ближайшее время и будет доступна всем пользователям. Об этом сообщает Android Police.

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По данным портала, вкладку создания ссылок-приглашений на групповой вызов разместят над журналом вызовов в «Звонках».

«Нажав на нее, вы сможете установить тип вызова (голосовой или видео) и скопировать ссылку приглашения, чтобы переслать ее контактам через WhatsApp или поделиться ею с помощью других приложений. Перейдя по ней, получатели присоединятся к вызову», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что пользователи, которым была отправлена ссылка, могут перейти по ней в любой момент, но создатель группы не получит никаких уведомлений об этом, если выйдет из нее.

Кроме того, функция не предполагает концепции «комнаты ожидания». Определить групповые вызовы в журнале звонков пользователи смогут по ссылке рядом с отметкой времени. Если вызов прервется, таким образом к нему можно будет вернуться или же повторно созвониться с той же группой людей позже. Однако срок годности ссылок пока остается неизвестным.