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1 час назад

Из Apple уйдет главный дизайнер

Lenta.ruиещё 4

Apple покинет Эванс Хэнки, которая отвечала за сферу промышленного дизайна в компании с 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Из Apple уйдет главный дизайнер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно журналистам агентства, Хэнки уйдет из корпорации после трех лет работы на посту главы промышленного дизайна. Отмечается, что топ-менеджер заняла это место после ухода из Apple Джонни Айва, который отвечал за промышленный дизайн в компании еще во время ее управления Стивом Джобсом. Ранее Хэнки подчинялась непосредственно Айву.

Хэнки уже сообщила о своем уходе подчиненным, по контракту она проработает в компании еще полгода. По словам источников, в Apple еще не определили, кто сменит преемника Джонни Айва на посту главного дизайнера.

«В команде старших дизайнеров есть сильные лидеры с многолетним опытом. Эванс Хэнки планирует остаться, пока мы работаем над переходом, и мы хотели бы поблагодарить ее за ее руководство и вклад», — подтвердили будущий уход специалиста в Apple. Отмечается, что под руководством Хэнки Apple выпустила iPhone 12, 13 и 14 и прочие устройства.

В середине июля стало известно, что бывший ведущий дизайнер Apple Джонни Айв, с 2019 года работавший с компанией в качестве консультанта, прекратил сотрудничество с фирмой. Ранее инсайдеры отмечали несогласие Айва с главой компании Тимом Куком по многим вопросам.

Наука и техника,Стив Джобс,Тим Кук,Apple,
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