В центре Гамалеи разработали вакцину от африканского вируса Ласса

В НИЦ им. Гамалеи разработали вакцину от африканского вируса Ласса, который схож с вирусом Эбола, рассказал в беседе с «Радио 1» микробиолог и глава научного центра Александр Гинцбург. По его словам, вакцину от нового вируса из Центральной и Западной Африки сделали не для местного населения, а для приезжающих на континент специалистов.