Почему не стоит покупать старые Mac и MacBook

На протяжении многих лет Apple оснащала свои компьютеры и ноутбуками процессорами Intel, которые предлагали неплохую производительность, но ситуация изменилась, когда фирма представила процессоры собственного производства два года назад. Проприетарные чипы Apple перехватили лидерство, но многие люди все еще думают, что старые модели Mac на базе Intel стоят своих денег. Портал makeuseof.com рассказал, почему это не так.

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Плохая автономность

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Пожалуй, важнейшая характеристика любого ноутбука — это время автономной работы. MacBook на базе процессоров Intel обладали неплохой автономностью для своего времени, но после внедрения чипа М1 ожидания публики и профильных специалистов в этом плане значительно возросли. Новые CPU расходуют электроэнергию гораздо экономнее. Для сравнения, Intel MacBook Air 2020 года может работать 12 часов без подзарядки, тогда как версия на М1 — 18 часов. Таким образом, вы просто получите меньше профита за свои деньги.

Худшая производительность

Чипы Intel проигрывают нынешним разработкам Apple в производительности. M2 MacBook Pro в некоторых приложениях опережает Mac Pro 2019 года, который использует процессор Intel Xeon. Это не критично, однако мы говорим о разнице между ноутбуком за $1 300 и персональным компьютером за $6 000. Более того, чипы Intel заметно сильнее нагреваются под тяжелой нагрузкой.

Сомнительная программная поддержка

Пользователи продуктов Apple привыкли получать регулярные обновления для своих устройств, которые привносят новые функции, исправляют ошибки и повышают безопасность системы. На конференции WWDC 2020, когда компания впервые представила процессоры собственной разработки, Apple заявила, что якобы собирается поддерживать модели Mac на базе железа Intel «годы», но не назвала точных сроков. Никто не знает, долго ли продлится официальная поддержка, так что вскоре владельцы этих устройств могут остаться без важных обновлений.

Отсутствие новых функций macOS

Возвращаясь к техподдержке, в последнее время Apple представляет немало фишек для macOS, которые работают только на компьютерах с чипами ее производства. Например, на macOS Monterey некоторые Mac на чипах Intel не могут использовать ряд новшеств, включая портретный режим Face Time и функцию Live Text. Такая же ситуация приключилась, когда вышла macOS Ventura. Иными словами, процессоры Intel не смогут предоставить пользователям тот же опыт, что чипы Mac, и этот тренд вряд ли прекратится в ближайшем будущем.

Частые распродажи компьютеров на чипах Apple

За исключением топовых моделей MacBook Pro, ноутбуки и компьютеры на базе процессоров Apple стоят примерно столько же, сколько стоили старые версии на железе Intel. Последние дешевеют на фоне релиза новинок, однако недавние Mac тоже периодически продаются со скидками, в том числе и новейшие. Разница в цене не настолько велика, чтобы компенсировать существенный разрыв по быстродействию.

Процессоры Intel устарели