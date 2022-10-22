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21 минуту назад

Айфоны проиграли Android-флагманам в скорости зарядки

Ferra.ruиещё 1

Китайская компания Huangjia Evaluation протестировала iPhone 13, iPhone 14, а также Android-флагманы на автономность и скорость зарядки.

Айфоны проиграли Android-флагманам в скорости зарядки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По автономности айфоны оказались лучше конкурентов. Причём iPhone 13 Pro Max занял первое место с результатом 9 часов 3 минуты. iPhone 14 Pro Max оказался только на третьем месте — 8 часов 31 минуту. Android-флагманы стартуют только с четвёртого места — там находится Realme GT 2 Master Explorer Edition.

А вот по скорости зарядки iPhone уступают Android-смартфонам. Лучшим тут является iQOO 10 с поддержкой 200-ваттной зарядки. Он полностью заряжается всего за 11 минут. iPhone 13 Pro Max находится на последнем месте — заряжается за 118 минут.

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