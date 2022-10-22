Айфоны проиграли Android-флагманам в скорости зарядки

Китайская компания Huangjia Evaluation протестировала iPhone 13, iPhone 14, а также Android-флагманы на автономность и скорость зарядки.

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По автономности айфоны оказались лучше конкурентов. Причём iPhone 13 Pro Max занял первое место с результатом 9 часов 3 минуты. iPhone 14 Pro Max оказался только на третьем месте — 8 часов 31 минуту. Android-флагманы стартуют только с четвёртого места — там находится Realme GT 2 Master Explorer Edition.