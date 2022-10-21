Ученые выяснили, почему в Америке так много черных волков

Черные волки — редкость во всем мире, но на юге Северной Америки они встречаются довольно часто в отдельных районах. Цвет шерсти у волков (Canis lupus) определяется геном CPD103. В зависимости от варианта этого гена окрас может быть черным или серым. Исследователи предположили, что этот ген также играет роль в защите от респираторных заболеваний, таких как вирус чумы собак. В таком случае черные волки чаще выживали бы при заражении.

Ученые исследовали 12 популяций волков и обнаружили, что волки с антителами к чуме чаще бывают черными, а не серыми, то есть именно черные особи были заражены чумой, но пережили ее. Они также обнаружили, что черные волки чаще встречались в районах, где происходили вспышки болезни. Авторы отметили, что ген защиты от чумы был получен волками от домашних собак, привезенных первыми людьми, прибывшими в Северную Америку, а вирус самой чумы появился в Северной Америке много тысяч лет спустя — и снова от собак из-за моря.