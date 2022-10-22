Обзоры нового поколения Intel Raptor Lake — процессоры, которые пугают

21 октября начались официальные продажи нового поколения процессоров Intel — линейки Raptor Lake. По этому случаю многие профильные сайты и блогеры выложили первые обзоры новинок, которые подтверждают то, о чем многие догадывались: процессоры крайне мощные, но невероятно прожорливые — за исключением младшей модели. Портал 3dnews.ru собрал главные подробности.

Фото: Intel Intel

Что говорят про Intel Raptor Lake

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Линейка Raptor Lake насчитывает три процессора. Core i5-13600K имеет 6 Р-ядер, 8 Е-ядер, максимальную тактовую частоту 5,1 ГГц и 24 мегабайта кэша третьего уровня. Core i7-13700K — 8 Р-ядер, 16 Е-ядер, частоту 5,4 ГГц и 30 МБ кэша третьего уровня. Наконец, флагманский Core i9-13900K предлагает 8 Р-ядер, 16 Е-ядер, 5,8 ГГЦ и 36 МБ L3-кэша. Таким образом, Raptor Lake отличается от предыдущего поколения повышением всех ключевых характеристик: от числа ядер и частотности до размера кэшей.

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Производительность

Практически все эксперты сходятся во мнении, что производительность новинок заслуживает похвалы. Так, в многопоточных проверках Core i9-13900K превосходит предыдущий флагман Intel (Core i9-12900K) на 45% — в играх разница составляет 20%. 13900K также значительно опережает ближайших конкурентов от AMD в лице Ryzen 9 7950X и Ryzen 7 5800X3D, но только в однопоточных тестах. При работе в многопоточных приложениях производительность флагманов Intel и AMD держится примерно на одном уровне.

Энергопотребление

В то же время, большинство специалистов отметило, что процессоры Raptor Lake обладают высоким энергопотреблением, из-за чего они сильно нагреваются даже при использовании жидкостного охлаждения. В играх CPU в среднем потребляют около 140 Вт, однако в многопоточных задачах и стресс-тестах эта цифра повышается до 275-320 Вт. Тем не менее, тот же Core i9-13900K практически не теряет эффективности в режиме сниженного энергопотребления — по крайней мере, если говорить об играх.

На этом фоне экспертов гораздо больше впечатлил младший Core i5-13600K. Он стоит значительно дешевле и поглощает не в пример меньше электричества, но в играх совсем чуть-чуть отстает от старшей модели линейки: это автоматически означает, что он опережает все процессоры AMD, в том числе и топовые.