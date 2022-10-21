Гендиректор Rutube высказался о блокировке YouTube в России

Блокировка YouTube в России не поможет развитию национального видеохостинга Rutube, так как российская площадка не разрабатывалась в качестве прямого аналога зарубежной платформы. Также невозможно определить сроки переноса всего необходимого объема контента на Rutube. Об этом сообщил генеральный директор Rutube Александр Моисеев на лекции "Российские медиа в современном киберпространстве" в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета в рамках проекта "Открытое общество".

"Закрытие YouTube улучшит ли Rutube? В динамике - нет, потому что это вычеркивание конкурентной среды. Конкурентная среда создает продукт лучше", - ответил Моисеев на соответствующий вопрос ведущего лекции.

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Также, по словам Моисеева, Rutube разрабатывался как локальная русскоязычная площадка с локальной спецификой, видеохостинг не планировали сделать прямым конкурентом YouTube.

"Мы, вообще, не особо планируем получить всю библиотеку зарубежного контента. На YouTube есть объем смотрения, который связан с зарубежным контентом. Его много. <...> Нужно все-таки понимать, что библиотека контента YouTube носит системно другой характер. Плюс к этому это - пользовательская база в 2 млрд пользователей. Поэтому, как это поможет? Прямо, я бы не сказал, что поможет", - рассуждает Моисеев.

Также в случае блокировки YouTube в России невозможно определить сроки перехода российских пользователей на российский видеохостинг, отметил генеральный директор Rutube. По его словам, довольно продолжительное время может занять скачивание контента из YouTube и его загрузка в библиотеку Rutube, а также индексация, модерация и публикация нового контента.

"Но мы же должны понимать, что в органике платформа готова к определенному объему входящего контента. Есть риск и подбрасывания и не очень добросовестного контента, и в целом ну это займет приличное время", - подчеркнул Моисеев.

"Наша мечта - давать авторам возможность зарабатывать. Мне кажется, к этому мы постепенно движемся. Инфраструктурно мы многое сделали, сейчас мы стараемся не так органично, чуть побыстрее двигаться с точки зрения привлечения авторов", - отметил Моисеев.

Предложение сенатора о блокировке YouTube

18 октября глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube на территории России, сообщил он ТАСС.