Китайцы придумали взорвать атомную бомбу для отключения Starlink

Спутниковая связь Starlink, вероятно, может быть отключена путем подрыва атомной бомбы. Об этом пишет South China Morning Post.

Первоначально Илон Маск задумывал Starlink как систему высокоскоростного интернета для обычных пользователей. Тысячи спутников располагаются на орбите высокой около 550 километров, что обеспечивает низкий пинг, позволяющий, в том числе, играть в онлайн-игры. Однако весной 2022 года систему начали использовать украинские военные на поле боя, причем оказалось, что такой интернет практически невозможно подавить.

Поэтому китайские военные ученые опубликовали в журнале Nuclear Techniques статью с описанием возможного способа уничтожения этой системы. Предполагается, что взрыв образует множество ионов, которые выведут спутники из строя или хотя бы сделают невозможной радиосвязь на какое-то время.

Взрывать бомбу на орбите самих спутников практически бессмысленно, так как там мало вещества для ионизации. Вместо этого подрыв можно произвести на высоте 80 километров. За несколько минут облако достигнет высоты 500 километров и выведет из строя или повредит многие аппараты.