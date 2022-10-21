Инфекционист раскрыл три главных заблуждения вирусологов о COVID-19

Эпидемия коронавирусной инфекции длится уже более двух лет, человечество за это время пережило «дельту», «омикрон» и прочие мутации, однако мифы о пандемии до сих пор наводят страхи на людей. Новосибирский врач-педиатр, инфекционист Андрей Поздняков раскрыл заблуждения вирусологов, рассказав, что COVID-19 так и не стал сезонным заболеванием, при этом защитный иммунитет сократился с полугода до трех месяцев. Также, по его словам, не стоит ждать повторного «постковидного синдрома», сообщает «КП-Новосибирск».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Давайте вспомним: пики по заболеваемости были осенью в 2020 — 2021 годах, а потом картину испортил штамм «дельта», это был жаркий июнь — июль. Вовсе не сезонные для ОРВИ месяцы. Вспоминаем и январь, когда к нам пришел «омикрон» и появилась масса заболевших в день. Поэтому — нет, ковид — это не сезонное заболевание, — рассказал Поздняков.

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По словам медицинского специалиста, раньше считалось, что иммунитет защищает переболевшего человека на полгода. Однако в настоящее время врачи и ученые могут наблюдать, что у вспышек существует своя собственная система, период которой примерно каждые три месяца.

У кого-то от «короны» остается заложенность носа, другие месяцами не чувствуют запахов и вкусов, третьи маются с головной болью и жалуются на рассеянное внимание, дикую усталость. Хорошо, если органы не стали отказывать один за другим. Все это врачи называют кратко и емко: «постковидный синдром», — объяснил врач-инфекционист.

Поздняков также добавил, что в большинстве случаев повторно ждать постковида не стоит. Также Поздняков добавил, что этот синдром можно скорректировать терапией, а у некоторых пациентов он проходит сам по себе и в будущем уже не повторяется.

Новых вариаций постковидного синдрома я не встречал. Плюс ко всему новые случаи ковида садятся уже на иммунизированную почву, повторно заболевшие не так восприимчивы к последствиям. Их иммунитет быстро срабатывает на вирус и не дает ему оказать действие в полной степени, как в первый раз, — пояснил Поздняков.