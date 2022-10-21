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8 минут назад

Менеджеров Google уличили в использовании iPhone вместо фирменных Pixel

Газета.Ru

Менеджеры, отвечающие за ведение Twitter-аккаунта Google Pixel, опубликовали высмеивающую Apple публикацию, используя iPhone. Об этом сообщает портал 9to5mac.

Менеджеров Google уличили в использовании iPhone вместо фирменных Pixel
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что аккаунт Google Pixel в Twitter ответил на твит главы Apple Тима Кука, в котором он использовал слоган новых iPad - Take Note, который также используется баскетбольной командой Юта Джаз.

Менеджеры аккаунта Google решили подшутить над Apple и отправили твит, в котором призвали пользователей присоединиться к Team Pixel (пер. с англ. - команда Pixel), чтобы быть ближе к любимой команде. Однако, как оказалось, автор твита опубликовал его с iPhone, что еще больше смутило пользователей сети. Вскоре пост был удален и заново опубликован с веб-версии соцсети.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что Google разрабатывает новый смартфон Pixel 7 Mini, который станет упрощенной версией базовой модели.

Наука и техника,Тим Кук,Google,Apple,
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