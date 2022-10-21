Менеджеров Google уличили в использовании iPhone вместо фирменных Pixel

Отмечается, что аккаунт Google Pixel в Twitter ответил на твит главы Apple Тима Кука , в котором он использовал слоган новых iPad - Take Note, который также используется баскетбольной командой Юта Джаз.

Менеджеры аккаунта Google решили подшутить над Apple и отправили твит, в котором призвали пользователей присоединиться к Team Pixel (пер. с англ. - команда Pixel), чтобы быть ближе к любимой команде. Однако, как оказалось, автор твита опубликовал его с iPhone, что еще больше смутило пользователей сети. Вскоре пост был удален и заново опубликован с веб-версии соцсети.