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10 минут назад

Химики опровергли основную теорию зарождения жизни в воде

Газета.Ru

Химики из Университета Пердью доказали, что органические соединения образуются не в воде, а при симбиозе воды и воздуха. Работа ученых опубликована в журнале PNAS.

Химики опровергли основную теорию зарождения жизни в воде
Фото: InScienceInScience

Исследовательская группа обнаружила, что аминокислоты трансформируются в пептиды в микрокапле намного быстрее, чем в традиционных растворах, так как отпадает необходимость в катализаторах, сложных органических ингредиентах или дополнительном воздействии в виде излучения или электрических разрядов.

По словам ученых, в долгосрочной перспективе из аминокислот можно получить белок, а затем и первую живую клетку, обладающую способностью к самовоспроизведению.

По их мнению, в прошлом наиболее благоприятные условия для синтеза пептидов возникали на границе раздела водной и воздушной сред — например, на поверхности микроскопических капель, создаваемых морскими волнами.

Открытие ученых можно будет использовать для ускоренного синтеза сложных органических веществ и разработки новых лекарств.

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