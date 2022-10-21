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36 минут назад

В «Роскосмосе» рассказали о новых российских радиолокационных спутниках

Lenta.ru

Радиолокационные спутники для отслеживания ситуации в Арктике будут запущены в 2023 году. Заявление генерального директора «Роскосмоса» Юрия Борисова передает ТАСС.

В «Роскосмосе» рассказали о новых российских радиолокационных спутниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для "Роскосмоса" обеспечение различными видами космических услуг — это очень широкий спектр: это высокоточная навигация для проводки судов, это знание ледовой обстановки, метеообстановка, устойчивая связь, различные виды связи, телефонная связь, передача данных», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время на околоземной орбите действуют спутники, которые «не в полной мере обеспечивают на всем протяжении Северного морского пути эти услуги».

«В частности, у нас нет сегодня еще радиолокационных спутников, которые обеспечивают информативность, дают [данные] относительно ледовой обстановки, они появятся только в апреле 2023 года», — уточнил гендиректор.

В октябре Борисов заявил, что «Роскосмос» должен научиться выпускать по одному спутнику в день.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
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