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34 минуты назад

Российские учёные изобрели новый метод лечения ожогов

Ferra.ru

Специалисты Сеченовского университета представили свою новую разработку — инновационный способ лечения ожогов и травм.

Российские ученые изобрели новый метод лечения ожогов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По их словам, они ведут активную работу по созданию генератора синглетного кислорода. С его помощью врачи смогут более эффективно лечить пациентов с ожогами.

До настоящего времени в арсенале врачей были только зарубежные генераторы. Эти приборы применялись только для ингаляционной терапии. Российские аналоги станут более эффективными и смогут расширить направление применения синглетного кислорода в медицине. Учёные

Эксперименты и тесты, проведённые отечественными учёными показали, что разработанная ими терапия способствует более быстрому восстановлению после тяжёлых ожогов. При этом у нового препарата есть и неоспоримый плюс — компактность. Поэтому его применение будет особенно полезно для станций скорой помощи, считают в университете.

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