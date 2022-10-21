Российские ученые изобрели новый метод лечения ожогов

Специалисты Сеченовского университета представили свою новую разработку — инновационный способ лечения ожогов и травм.
По их словам, они ведут активную работу по созданию генератора синглетного кислорода. С его помощью врачи смогут более эффективно лечить пациентов с ожогами.
До настоящего времени в арсенале врачей были только зарубежные генераторы. Эти приборы применялись только для ингаляционной терапии. Российские аналоги станут более эффективными и смогут расширить направление применения синглетного кислорода в медицине. Учёные
Эксперименты и тесты, проведённые отечественными учёными показали, что разработанная ими терапия способствует более быстрому восстановлению после тяжёлых ожогов. При этом у нового препарата есть и неоспоримый плюс — компактность. Поэтому его применение будет особенно полезно для станций скорой помощи, считают в университете.