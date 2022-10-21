Ученые назвали продукты, которые можно употреблять вместе с алкоголем, не боясь ожирения

Пьющие люди, употребляющие больше белковой пищи, менее склонны к ожирению, к такому выводу пришли ученые из Сиднейского университета. Работа ученых была представлена на Международном конгрессе по ожирению в Мельбурне.

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В исследовании использовались данные о 9 341 взрослых людях, принявших участие в 24-часовом анализе их питания. В ходе эксперимента ученые отслеживали их пищевые привычки.

Из всех участников 40% сообщили, что употребляли алкоголь в тот день. Как оказалось, они отдавали больше предпочтения более жирной, белковой пище (например, орехи, чипсы, шашлык и т.д.), чем те, кто не пил. Они также потребляли гораздо больше калорий, чем вторая группа.

Две трети пьющих выбрали продукты с высоким содержанием белков, но низким содержанием углеводов и жиров, такие как постное мясо, птица, морепродукты, орехи и бобовые. Они потребляли в среднем 1749 калорий, что примерно на 577 калорий меньше количества, необходимого взрослому человеку для поддержания своего веса.

Одна треть пьющих отдавала предпочтение более вредным закускам, например, чипсам. Они потребляли в среднем 3051 калорий, что на 813 больше, чем их суточная потребность человека.