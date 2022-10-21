Samsung представила Galaxy A04e

Компания Samsung представила свой новый смартфон начального уровня — Galaxy A04e. И это спустя всего-ничего после сентябрьского анонса Galaxy A04s.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Новинка получила 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+. Фронтальная камера на 5 Мп спряталась в вырезе в форме капли.

Основная камера здесь двойная — на 13 и 2 Мп. При этом из коробки смартфон работает под управлением Android 12, поверх которой установлена фирменная оболочка Samsung — One UI Core 4.1.

Сама компания не стала рассказывать, какой процессор лёг в основу девайса, но по данным инсайдеров, речь идёт о Helio G35 от MediaTek. Оперативной памяти в модели от 3 до 4 ГБ.