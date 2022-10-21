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17 минут назад

Samsung представила новую «рабочую лошадку» — Galaxy A04e с гигантской батареей и энергоэффективным дисплеем

Ferra.ru

Компания Samsung представила свой новый смартфон начального уровня — Galaxy A04e. И это спустя всего-ничего после сентябрьского анонса Galaxy A04s.

Samsung представила Galaxy A04e
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новинка получила 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+. Фронтальная камера на 5 Мп спряталась в вырезе в форме капли.

Основная камера здесь двойная — на 13 и 2 Мп. При этом из коробки смартфон работает под управлением Android 12, поверх которой установлена фирменная оболочка Samsung — One UI Core 4.1.

Сама компания не стала рассказывать, какой процессор лёг в основу девайса, но по данным инсайдеров, речь идёт о Helio G35 от MediaTek. Оперативной памяти в модели от 3 до 4 ГБ.

Ёмкость аккумулятора Galaxy A04e приятно удивила — здесь установлена батарея на 5000 мАч. Но немного расстроила мощность зарядки. Поддерживается лишь вариант на 10 Вт.

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