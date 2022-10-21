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38 минут назад

В WhatsApp появятся ссылки-приглашения для голосовых звонков

Всем пользователям WhatsApp в скоро времени станет доступна новая функция — ссылки-приглашения для групповых голосовых и видеозвонков. Об этом сообщает портал Android Police.

В WhatsApp появятся ссылки-приглашения для голосовых звонков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пользователь сможет создать ссылку к любому групповому звонку, что позволит участникам легко и просто к нему присоединиться. Создание ссылки будет доступно во вкладке "Звонки". Ее можно будет переслать как в самом WhatsApp, так и при помощи других приложений и мессенджеров.

Появление ссылок-приглашений в WhatsApp позволяет мессенджеру еще на шаг приблизиться к тому, чтобы стать полноценным инструментом для голосовых конференций, считает Android Police. Этому также способствует недавний анонс о том, что максимальная вместимость группового звонка в WhatsApp будет увеличена до 32 человек.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что мессенджер WhatsApp разрешит пользователям пересылать любые файлы с сохранением подписи. Функция будет действовать при пересылке в другие чаты изображений, видео, GIF-файлов, а также офисных документов с текстами, презентациями или таблицами.

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