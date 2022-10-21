Искусственный интеллект снова притесняют. Теперь его нельзя сделать автором патента

Апелляционный суд США по федеральному округу постановил, что искусственный интеллект (ИИ) не может быть зарегистрированным изобретателем патента США, сообщает Reuters, хотя этот вопрос может быть предметом дальнейшей апелляции. Так что не все потеряно.

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Судебный спор исходил от Стивена Талера, который в 2019 году подал две патентные заявки, указав в качестве изобретателя программу искусственного интеллекта под названием "DABUS". Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) отказало в выдаче патентов, и окружной суд согласился с этим выводом после апелляции. В августе 2022 года Талер снова подал апелляцию по поводу того, может ли ИИ квалифицироваться как "изобретатель" в соответствии с патентным законодательством США. В ответ суд постановил, что изобретателем должно быть "физическое лицо".

Основное обоснование недавнего отказа вытекает из определения понятия "изобретатель" в Патентном законе США, которое гласит, что изобретатель должен быть "физическим лицом". Апелляционный суд сослался на Верховный суд, который определил "физическое лицо" как человека, согласно Reuters.

Это исключает возможность определения изобретателя патента США для машин, животных и программного обеспечения, такого как "DABUS".

"DABUS" - часть программного обеспечения, предназначенного для создания патентоспособных изобретений. Это ключевой элемент плана Талера "бросить вызов международному патентному режиму", говорится на его сайте. Группа Талера подала патентные заявки по меньшей мере в 15 странах мира с неоднозначными результатами.