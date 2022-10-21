В Китае испытали новый двигатель для космических ракет

Китай провел успешные испытания нового жидкостного кислородно-метанового двигателя с большой тягой TQ-15A, планирует использовать его на коммерческих ракетах. Об этом сообщило в четверг агентство Синьхуа со ссылкой на компанию-производителя.
Сообщается, что двигатель разработала китайская частная космическая компания LandSpace, его вакуумная тяга составляет до 836 кН (прибл. 85 тыс. кг). В компании отмечают, что на протяжении всего испытания двигатель работал стабильно, проектные цели были полностью достигнуты.
TQ-15A планируется использовать в качестве основного двигателя второй ступени для ракет ZQ-2. Эта ракета предназначена для коммерческих запусков и способна выводить на орбиту полезную нагрузку весом более 6 тонн (6 тыс. кг).