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48 минут назад

В Китае испытали новый двигатель для коммерческих ракет

Большая Азия

Китай провел успешные испытания нового жидкостного кислородно-метанового двигателя с большой тягой TQ-15A, планирует использовать его на коммерческих ракетах. Об этом сообщило в четверг агентство Синьхуа со ссылкой на компанию-производителя.

В Китае испытали новый двигатель для космических ракет
Фото: Большая АзияБольшая Азия

Сообщается, что двигатель разработала китайская частная космическая компания LandSpace, его вакуумная тяга составляет до 836 кН (прибл. 85 тыс. кг). В компании отмечают, что на протяжении всего испытания двигатель работал стабильно, проектные цели были полностью достигнуты.

TQ-15A планируется использовать в качестве основного двигателя второй ступени для ракет ZQ-2. Эта ракета предназначена для коммерческих запусков и способна выводить на орбиту полезную нагрузку весом более 6 тонн (6 тыс. кг).

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