В Китае испытали новый двигатель для космических ракет

Китай провел успешные испытания нового жидкостного кислородно-метанового двигателя с большой тягой TQ-15A, планирует использовать его на коммерческих ракетах. Об этом сообщило в четверг агентство Синьхуа со ссылкой на компанию-производителя.

Фото: Большая Азия Большая Азия

Сообщается, что двигатель разработала китайская частная космическая компания LandSpace, его вакуумная тяга составляет до 836 кН (прибл. 85 тыс. кг). В компании отмечают, что на протяжении всего испытания двигатель работал стабильно, проектные цели были полностью достигнуты.