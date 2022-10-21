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21 минуту назад

Просто держи в кармане: смартфон может оценить риск скорой смерти

Ferra.ru

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Digital Health, показало, что пассивное отслеживание данных о движении с помощью датчиков смартфона может эффективно предсказать пятилетний риск смерти человека с точностью около 70%.

Просто держи в кармане: смартфон может оценить риск скорой смерти
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Раньше для получения точных прогнозов здоровья и смертности в предыдущих исследованиях участникам обычно требовалось либо круглосуточно носить специализированные фитнес-трекеры, либо проходить "тесты на анализ походки" в лабораторных условиях. Однако в данном новом исследовании ставился вопрос о том, достаточно ли данных, собранных с помощью датчиков в обычных смартфонах.

Исследователи изучили большой набор данных, включающий 100 000 участников из Биобанка Великобритании. Участники носили мониторы активности на запястье в течение одной недели и наблюдались в течение как минимум пяти лет.

По словам исследователей, данные об интенсивности движений на коротких отрезках времени, собранные этими фитнес-трекерами, аналогичны данным, которые могут быть получены с помощью смартфона в кармане человека.

Алгоритм прогнозирования мог предложить оценки риска смертности на пять лет, которые были столь же точными, как и те, которые собирались с помощью круглосуточных носимых устройств или более сложного клинического тестирования походки.

В настоящее время планируются более крупные испытания, в которых особое внимание будет уделено данным, полученным непосредственно со смартфонов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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