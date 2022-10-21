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19 минут назад

Инженеры создали ферроэлектрическую пленку, которая тоньше волоса в 200 тыс. раз

Газета.Ru

Инженеры из Калифорнийского университета создали самый тонкий сегнетоэлектрик. Результаты работы опубликованы в журнале Science. Сегнетоэлектрики снижают мощность, потребляемую сверхмалыми электронными устройствами.

Инженеры создали ферроэлектрическую пленку, которая тоньше волоса в 200 тыс. раз
Фото: Роберт Фирталер/Nikon Small World PhotomicrographyРоберт Фирталер/Nikon Small World Photomicrography

Эти вещества обладают спонтанной поляризацией, направление которой может быть изменено с помощью внешнего напряжения. Это открывает новые перспективы для сверхмаломощной микроэлектроники. Однако, если сегнетоэлектрики толще нескольких нанометров, то они теряют свои свойства, что делает их несовместимыми с современными кремниевыми технологиями.

В новом исследовании инженеры решили проблему, создав сегнетоэлектрик тоньше человеческого волоса в 200 тыс. раз. Исследователи обнаружили стабильное сегнетоэлектричество в ультратонком слое диоксида циркония толщиной всего в половину нанометра. После чего в качестве эксперимента команда вырастила этот материал непосредственно на кремнии и переключила поляризацию в ультратонком материале в обе стороны с помощью небольшого напряжения. Так они продемонстрировали самую тонкую рабочую память, когда-либо созданную для кремния.

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