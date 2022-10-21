В сети продается крошечная копия телефона Nokia с функцией замены голоса

На китайских маркетплейсах обнаружен крошечный мобильный телефон размером с зажигалку, копирующий внешний вид классических телефонов Nokia. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru. Создателем модели является бренд L8STAR.
Размеры устройства —67,8×27,8×12,4 мм. Внутри находится слот для двух SIM-карт формата nano SIM. Гаджет получил экран диагональю 0,66 дюйма с разрешением 128×128 пикселей, а также аккумулятор емкостью 380 мАч и Bluetooth-модуль.
Несмотря на свой компактный размер, телефон сохранил функционал оригинальной Nokia. Кроме того, его можно использовать как Bluetooth-гарнитуру, подключив телефон к другому гаджету.
Одной из самых интересных функций устройства является встроенная замена голоса — при совершении звонка пользователь может повысить или понизить тональность своего голоса, выдавая себя за другого человека, чтобы подшутить над своим собеседником. Стоимость гаджета составляет 695 руб. Ранее в сети появилась информация о секретных смартфонах Google.