«Маховик раскручивается»: Авиаэксперт рассказал, когда начнет летать МС-21

Российский самолет МС-21 после запуска серийного производства вытеснит с рынка Boeing и Airbus, сказал НСН авиационный эксперт Роман Гусаров.
В коммерческую эксплуатацию российский среднемагистральный самолет МС-21 может поступить в 2025 году, заявил авиационный эксперт Роман Гусаров в беседе с НСН. Замглавы Минпромторга Олег Бочаров заявил, что все работы по замещению импортных компонентов в российском лайнере МС-21 будут завершены в 2024 году, а сертификация отечественного двигателя ПД-14 намечена уже на следующий год. Гусаров считает сроки вполне реальными, а первые коммерческие полеты лайнер может совершить в 2025 году.
«Обозначенные сроки выполнимы и выглядят реально. К 2024 году действительно возможно завершить программу по импортозамещению всех систем и запуск серийного производства. Надо понимать, что это только старт серийного производства, которое начнется с 5-7 самолетов. Раскручиваться маховик конвейера будет в течение следующих 4-5 лет, число выпущенных самолетов начнет удваиваться. Летать самолет, возможно, начнет раньше. В этом году были заявления, что к зиме МС-21 поступит в опытную эксплуатацию в авиакомпанию «Россия». В коммерческой эксплуатации ожидаем его к 2025 году», - сказал Гусаров.
Собеседник НСН отметил, что МС-21 относится к самому востребованному типу судов в мире – среднемагистральному.
«В России половина самолетов этого класса. Летаем сейчас на Boeing 737 и Airbus А320, но МС-21 будет способен заместить зарубежный флот. Он абсолютно не уступает, а в некоторых параметрах превосходит зарубежные аналоги. Компании Boeing и Airbus много лет не строят самолеты в данном классе, а занимаются лишь модернизацией конструкций прошлого века. МС-21 – это первый самолет, созданный в XXI веке с нуля. Его модернизационного ресурса хватит на десятилетия. Это позволит ему уйти вперед, конечно, если наши западные коллеги не станут создавать новый самолет», - резюмировал Гусаров.
Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet запланирован на весну 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».