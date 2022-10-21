«Маховик раскручивается»: Авиаэксперт рассказал, когда начнет летать МС-21

«В России половина самолетов этого класса. Летаем сейчас на Boeing 737 и Airbus А320, но МС-21 будет способен заместить зарубежный флот. Он абсолютно не уступает, а в некоторых параметрах превосходит зарубежные аналоги. Компании Boeing и Airbus много лет не строят самолеты в данном классе, а занимаются лишь модернизацией конструкций прошлого века. МС-21 – это первый самолет, созданный в XXI веке с нуля. Его модернизационного ресурса хватит на десятилетия. Это позволит ему уйти вперед, конечно, если наши западные коллеги не станут создавать новый самолет», - резюмировал Гусаров.