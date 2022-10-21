НАСА тестирует воздушный шар для исследования Венеры

НАСА совместно с JPL разрабатывает аэробот, который должен исследовать атмосферу Венеры с высоты 55 километров над ее поверхностью

Фото: НАСА, JPL-Caltech НАСА, JPL-Caltech

Считается известным факт, что поверхность Венеры подобна раскаленной печи. Понятно, что проводить исследования в таких условиях очень сложно. Однако в атмосфере Венеры есть области, где температура и давление гораздо более благоприятны. Именно там мы могли бы найти некоторые организмы, если они существуют на Венере.

Но как изучить атмосферу Венеры? Ряд предложений уже внесен. Специалисты Американской лаборатории реактивного движения (JPL) американского космического агентства NASA разрабатывают для такой миссии роботизированный аэростат под названием aerobot.

Аэробот для Венеры

Команда JPL недавно испытала прототип аэробота, размер которого составляет примерно одну треть размера воздушного шара, запланированного для вышеупомянутой миссии — воздушный шар, предназначенный для Венеры, должен иметь размеры около 12 метров. Прототип пролетел на высоте около километра над впадиной пустыни Блэк-Рок, которая находится на северо-западе штата Невада. Во время двух испытательных полетов он находился в условиях, которые можно ожидать на высоте около 55 километров над поверхностью Венеры.

«Мы очень довольны работой прототипа воздушного шара. Он успешно взлетел, справился с маневрами во время полета и был в хорошем состоянии после обоих полетов. Мы получили много данных, которые будем использовать на заключительном этапе разработки воздушного шара», — объясняет Джейкоб Израэлевиц, руководитель разработки аэростата в JPL.