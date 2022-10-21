Российские инженеры научились управлять дронами и техникой жестами

Как рассказал директор компании Максим Томских, технология основана на обработке видеопотока нейросетью. Ровер видит, что происходит на камере и распознает команды жестами. Для того, чтобы запустить ровер, нужно выполнить приветственный жест, а затем скомандовать, чтобы техника, в которую интегрировали ровер, например, повернулась или включила фары.