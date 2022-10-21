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17 минут назад

Российские инженеры научились управлять дронами и техникой жестами

runews24.ru

В России создали технологию, которая позволяет управлять различной техникой с помощью жестов. Разработка принадлежит инженерам компании Droneshub.

Российские инженеры научились управлять дронами и техникой жестами
Фото: Public domainPublic domain

Как рассказал директор компании Максим Томских, технология основана на обработке видеопотока нейросетью. Ровер видит, что происходит на камере и распознает команды жестами. Для того, чтобы запустить ровер, нужно выполнить приветственный жест, а затем скомандовать, чтобы техника, в которую интегрировали ровер, например, повернулась или включила фары.

По словам Максима Томских, ровер уже распознает несколько сотен команд. Теперь инженеры работают над тем, чтобы научить его выполнять голосовые команды.

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