Венгрия готовит второго в своей истории космонавта к полету в космос

"Сейчас идет отбор кандидатов. Я буду присутствовать, когда будем именно готовить двух космонавтов, которые будут стартовать. Один, который полетит, и его дублер. Точнее, может быть, будем выбирать четырех кандидатов, один будет летать, а трое будут готовиться к следующим полетам", - рассказал Фаркаш.