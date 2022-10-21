В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
32 минуты назад

Венгрия готовит второго в своей истории космонавта к полету в космос

Газета.Ru

Первый и единственный венгерский космонавт Берталан Фаркаш сообщил, что в Венгрии идет отбор кандидатур для второго в своей истории космонавта к полету в космос, сообщает РИА Новости.

Венгрия готовит второго в своей истории космонавта к полету в космос
Фото: Marko Djurica/ReutersMarko Djurica/Reuters

"Сейчас идет отбор кандидатов. Я буду присутствовать, когда будем именно готовить двух космонавтов, которые будут стартовать. Один, который полетит, и его дублер. Точнее, может быть, будем выбирать четырех кандидатов, один будет летать, а трое будут готовиться к следующим полетам", - рассказал Фаркаш.

Участник полета в космос в 1980 году, Фаркаш отметил, что Венгрия стремится наладить научную программу для своих космонавтов, а не отправлять космических туристов. Космонавт отметил, что пока не может говорить, с какой компанией заключен договор на полет в космос второго венгерского космонавта.

"Конечно, если будет договор о том, что "Роскосмос" будет снова с нами работать, я думаю, что мы будем только за", - высказал собственное мнение Фаркаш.

Ранее ученые испытали в космосе антирадиационный материал для российской Лунной программы.

Наука и техника,Роскосмос,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители