В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
25 минут назад

Маску понравился комментарий Медведева по поводу отставки Трасс

ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск положительно оценил комментарий заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Twitter по поводу отставки Лиз Трасс, которая в четверг объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании.

Маску понравился комментарий Медведева по поводу отставки Трасс
Фото: ТАССТАСС

"Довольно хороший троллинг, если быть честным", - написал он в Twitter в ответ на публикацию замглавы Совбеза РФ.

Ранее в четверг Медведев написал в социальной сети: Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce ("Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук"). Таким образом он присоединился к шутке британцев, которые недавно сделали ставки, чей срок годности истечет раньше - очередного премьера или салата латук.

Трасс объявила об отставке спустя всего 45 дней после вступления в должность главы правительства. После того как ее экономическая политика спровоцировала хаос на рынках, резкое падение курса фунта стерлингов и рост недовольства коллег, она сообщила, что слагает с себя полномочия, которые были предоставлены ей правящей Консервативной партией. Трасс, которая продолжит возглавлять кабинет до избрания преемника, меньше всех в британской истории занимала премьерский пост. Антирекорд - 119 дней - принадлежал умершему от туберкулеза тори Джорджу Каннингу (1770-1827), а дольше всех (20 лет и 314 дней) кресло руководителя правительства занимал лидер партии вигов Роберт Уолпол (1676-1745).

Наука и техника,Лиз Трасс,Илон Маск,Дмитрий Медведев,Консервативная партия,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители