Маску понравился комментарий Медведева по поводу отставки Трасс

Ранее в четверг Медведев написал в социальной сети: Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce ("Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук"). Таким образом он присоединился к шутке британцев, которые недавно сделали ставки, чей срок годности истечет раньше - очередного премьера или салата латук.

Трасс объявила об отставке спустя всего 45 дней после вступления в должность главы правительства. После того как ее экономическая политика спровоцировала хаос на рынках, резкое падение курса фунта стерлингов и рост недовольства коллег, она сообщила, что слагает с себя полномочия, которые были предоставлены ей правящей Консервативной партией. Трасс, которая продолжит возглавлять кабинет до избрания преемника, меньше всех в британской истории занимала премьерский пост. Антирекорд - 119 дней - принадлежал умершему от туберкулеза тори Джорджу Каннингу (1770-1827), а дольше всех (20 лет и 314 дней) кресло руководителя правительства занимал лидер партии вигов Роберт Уолпол (1676-1745).