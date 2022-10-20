В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
19 минут назад

Пластику нашли более экологичную замену

Lenta.ru

Команда специалистов из Индийского технологического института нашла более экологичную замену пластику. Для этого они предлагают использовать прозрачную древесину. Результаты работы опубликованы в журнале Science of The Total Environment.

В Индии нашли экологичную замену пластику
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В процессе исследования ученые провели анализ применения в промышленности древесины с особой технологией обработки и традиционного пластика на нефтяной основе (полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ), акрил, полиэтилен и так далее).

Результат показал, что прозрачная древесина, изготовленная под воздействием хлорита натрия, оказывает гораздо более щадящее воздействие, чем производство пластика. Однако этот материал все еще менее экологичен, чем стекло, хотя оно и не обладает ударопрочными свойствами, в отличие от специальной древесины.

Впервые прозрачную древесину открыли в 1992 году, после чего технологию производства постоянно оптимизировали. В процессе изготовления из дерева удаляется соединение лингина и заменяется на прозрачный полимер.

В сентябре 2022 года группа исследователей из Университета штата Колорадо в Боулдере представила метод переработки пластика на 100 процентов.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители