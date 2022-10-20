Первые смарт-часы Google оказались «уродливыми» внутри

Компания iFixit, специализирующаяся на оценке ремонтопригодности смартфонов и других гаджетов, добралась до первых смарт-часов Google Pixel Watch.

Фото: Газета.ру Газета.ру

В своем обзоре ведущая YouTube-канала iFixit похвалила часы за относительно простую разборку. По словам специалиста, у Pixel Watch довольно легко меняется экран и батарея за счет податливого клея. Также ей понравилось наличие съемной задней крышки, которая позволяет быстро добраться до различных датчиков устройства.

«Удивительно, что Apple потребовалось выпустить девять поколений Apple Watch, чтобы сделать также», – отметила ведущая.

Вместе с тем в iFixit все же нашли, за что покритиковать Pixel Watch. Специалист компании назвала внутренний дизайн часов «уродливым» за счет витиеватых сварных швов корпуса. Из-за них сложно понять с первого взгляда, где какой компонент крепится. Из-за этого разборка часов становится похожа на «головоломку».

В целом ведущая iFixit похвалила конструкцию Pixel Watch, но не выставила устройству оценку по фирменной шкале ремонтопригодности.