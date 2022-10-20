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25 минут назад

Спутниковый интернет Starlink запустили в самолетах

Lenta.ru

SpaceX запустила услугу спутникового интернета в самолетах. Об этом сообщается на сайте Starlink.

Спутниковый интернет Starlink запустили в самолетах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В описании услуги говорится, что Starlink Aviation будет обеспечивать скорость на борту самолета до 350 мегабит в секунду с низкой задержкой. Компания начнет предоставлять доступ к интернету в 2023 году. Комплект из терминала и точек доступа оценили 150 тысяч долларов, абонентская плата составит от 12,5 до 25 тысяч долларов в месяц. Компания предложила забронировать комплект за 5000 долларов.

В описании Starlink Aviation говорится, что интернет в самолетах будет доступен на протяжение всего полета — в отличие от предложений конкурентов. В SpaceX уточнили, что это стало возможным благодаря тому, что спутники движутся по низкой околоземной орбите.

Журналисты издания The Verge уточнили, что в большинстве случаев авиакомпании используют системы «воздух-земля», поэтому интернет доступен только во время пролета над сушей. Также в этом случае скорость интернета не превышает 10 мегабит в секунду.

О появлении сервиса Starlink в авиации стало известно в апреле. Журналисты выяснили, что доступ к интернету в первую очередь появится в самолетах авиакомпаний Hawaiian Airlines и JSX.

Наука и техника,SpaceX,
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