Илон Маск обогнал Землю

Американский миллиардер похвалился в Twitter тем, что у его компании SpaceX больше активных спутников, чем у всей планеты Земля в целом. Об этом бизнесмен высказался, комментируя новость издания Teslarati, в которой говорится, что SpaceX готовится к тридцатому в 2022 году запуску спутников Starlink.

Фото: Газета.ру Газета.ру

«У SpaceX больше активных спутников на орбите, чем у всей Земли вместе взятой. Мы на пути к тому, чтобы скоро их стало в два раза больше», – написал Маск в соцсети.

За несколько часов сообщение бизнесмена в Twitter собрало более 7 тыс. лайков и сотни репостов. В основном пользователи порадовались за SpaceX. Однако некоторые обратили внимание на то, что спутников Starlink очень много.

Например, пользователь под ником Sailor Jupiter предположил, что, когда спутники начнут выводиться из эксплуатации, многие люди смогут использовать их в качестве украшения на заднем дворе.