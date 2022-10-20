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40 минут назад

Илон Маск: SpaceX вывела на орбиту Земли рекордное число спутников

Газета.Ruиещё 1

Американский миллиардер похвалился в Twitter тем, что у его компании SpaceX больше активных спутников, чем у всей планеты Земля в целом. Об этом бизнесмен высказался, комментируя новость издания Teslarati, в которой говорится, что SpaceX готовится к тридцатому в 2022 году запуску спутников Starlink.

Илон Маск обогнал Землю
Фото: Газета.руГазета.ру

«У SpaceX больше активных спутников на орбите, чем у всей Земли вместе взятой. Мы на пути к тому, чтобы скоро их стало в два раза больше», – написал Маск в соцсети.

За несколько часов сообщение бизнесмена в Twitter собрало более 7 тыс. лайков и сотни репостов. В основном пользователи порадовались за SpaceX. Однако некоторые обратили внимание на то, что спутников Starlink очень много.

Например, пользователь под ником Sailor Jupiter предположил, что, когда спутники начнут выводиться из эксплуатации, многие люди смогут использовать их в качестве украшения на заднем дворе.

Ранее «Газета.Ru» писала, что астрономы жалуются на обилие спутников Starlink в небе. По словам ученых, устройства SpaceX могут помешать зарегистрировать опасный астероид, если он будет сближаться с Землей.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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