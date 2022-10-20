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10 минут назад

Глава «Роскосмоса» сообщил о форсировании работ по созданию орбитальной станции

Елена Прошина

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о форсировании работ по созданию космической орбитальной станции России. Об этом пишет «Интерфакс».

Глава «Роскосмоса» сообщил о форсировании работ по созданию орбитальной станции
Фото: flickr.comflickr.com

По его словам, новая станция будет модульной, возможно, посещаемой, однако на ней не будет постоянного экипажа. При этом он подчеркнул, что этот вопрос еще окончательно не решен.

«Сейчас мы форсируем работы по российский орбитальной станции, идет активная работа по эскизному проекту», - сказал Борисов.

Он подчеркнул, что причин ускоренных работ несколько. Во-первых, техническое состояние станции, которое может подвергать опасности космонавтов и астронавтов.

«Сегодня по статистике примерно два месяца в год мы тратим на поиск и устранение неисправностей, то есть время на проведение научных экспериментов постоянно сжимается, эффективность падает», - подчеркнул Борисов.

Ранее исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров предположил, что Российскую орбитальную станцию могут обслуживать роботы. По его мнению, роботехнические системы могли бы осуществлять техническое обслуживание и ремонт РОС, а также смогут стать ассистентами космонавтов при выходе в открытый космос

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
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