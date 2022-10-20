Глава «Роскосмоса» сообщил о форсировании работ по созданию орбитальной станции

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о форсировании работ по созданию космической орбитальной станции России. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, новая станция будет модульной, возможно, посещаемой, однако на ней не будет постоянного экипажа. При этом он подчеркнул, что этот вопрос еще окончательно не решен.

«Сейчас мы форсируем работы по российский орбитальной станции, идет активная работа по эскизному проекту», - сказал Борисов.

Он подчеркнул, что причин ускоренных работ несколько. Во-первых, техническое состояние станции, которое может подвергать опасности космонавтов и астронавтов.

«Сегодня по статистике примерно два месяца в год мы тратим на поиск и устранение неисправностей, то есть время на проведение научных экспериментов постоянно сжимается, эффективность падает», - подчеркнул Борисов.