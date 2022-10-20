В Курганской области обнаружили около 30 косуль, зараженных болезнью, которая заставляет их вести себя неадекватно. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

У заболевших животных идет пена изо рта, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях - ведут себя как «зомби».

У косуль взяли анализы и отправили в лабораторию, но пока никаких инфекционных заболеваний не выявлено. По данным Baza, ветеринары заявили, что столкнулись с таким впервые.

«Ура.ру» ранее сообщило, что о болезни косуль предупреждал департамент гражданской защиты, окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. В департаменте заявили, что этиология заболевания не ясна.