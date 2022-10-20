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1 час назад

Минцифры отменит денежную компенсацию для россиян за получение цифровой профессии

Газета.Ru

Министерство цифрового развития России объявило о закрытии программы по компенсации затрат на получение профессий в сфере IT для россиян. Об этом со ссылкой на слова главы ведомства Максута Шадаева сообщает издание «Российская газета».

IT-специалистам отменят компенсации за обучение
Фото: Газета.руГазета.ру

«В этом году мы набираем последний поток, в следующем году его доучиваем и пока программу замораживаем», – сообщил министр цифрового развития на заседании Госдумы по бюджету и налогам.

Сейчас у россиян все еще остается возможность подать заявку на получение компенсации через «Госуслуги». В рамках программы государство возмещает от 50% до 100% затрат россиян на получение профессий по направлению IT. На получение льготы могут рассчитывать учащиеся с 8 по 11 класс. В программу входят двухлетние курсы программирования по таким языкам, как Python, Java, C++ и не только.

По данным портала «Госуслуги», на момент написания новости с 19 сентября, дня начала приема заявок, на получение компенсации подали более 100 тыс. человек.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Минцифры прекращает программу по бесплатному подключению Wi-Fi в российских школах, которая была запущена в 2021 году.

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