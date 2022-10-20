Маск: у SpaceX на орбите больше спутников, чем у «всей остальной Земли»

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что у SpaceX на орбите больше спутников, чем у «всей остальной Земли вместе взятой». В своем Twitter он написал, что скоро их число будет в два раза превышать количество остальных действующих спутников.

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Напомним, что подавляющее большинство из них относится к сети Starlink, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Сейчас на орбите находятся более 2,3 тысяч спутников системы, к которым можно подключиться с помощью терминалов.

За время конфликта на Украине Маск передал Киеву около 20 тысяч терминалов для подключения к сети. Накануне бизнесмен заявлял, что связанные с поддержкой Украины операции обошлись его компании в 80 млн долларов, а к концу года они превысят 100 млн долларов — из-за этого он предложил Пентагону начать оплачивать расходы Киева.