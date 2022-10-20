Маск: у SpaceX на орбите больше спутников, чем у «всей остальной Земли»

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что у SpaceX на орбите больше спутников, чем у «всей остальной Земли вместе взятой». В своем Twitter он написал, что скоро их число будет в два раза превышать количество остальных действующих спутников.
Напомним, что подавляющее большинство из них относится к сети Starlink, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Сейчас на орбите находятся более 2,3 тысяч спутников системы, к которым можно подключиться с помощью терминалов.
За время конфликта на Украине Маск передал Киеву около 20 тысяч терминалов для подключения к сети. Накануне бизнесмен заявлял, что связанные с поддержкой Украины операции обошлись его компании в 80 млн долларов, а к концу года они превысят 100 млн долларов — из-за этого он предложил Пентагону начать оплачивать расходы Киева.
Позднее Маск заявил, что SpaceX продолжит обслуживать все свои терминалы спутникового интернета на Украине. Предприниматель рассказал, что сейчас за работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине платят несколько стран, частных лиц и организаций.