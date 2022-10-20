Россиянам рассказали, как защитить от взлома странички в соцсетях

От взлома личных аккаунтов в соцсетях не застрахован никто: злоумышленники сегодня умеют, кажется, всё. Но осложнить им задачу может каждый: устав от попыток взлома хорошо защищённой страницы, мошенник может плюнуть и переключиться на взлом аккаунта более беспечного пользователя. О том, как максимально обезопасить свои соцсети, поведал IT-эксперт.
В первую очередь, по словам Артура Янбулатова, пользователям соцсетей необходимо придумать сложный и уникальный пароль — причём разный к каждому аккаунту.
«Можно сгенерировать пароль из букв, цифр и специальных символов без очевидной последовательности и вводить разные регистры. Например, "Ynd6р:8д+98nК?lahw23_"», — отметил IT-эксперт.
Как запомнить такой пароль, Янбулатов советов не дал, но напомнил, что можно воспользоваться менеджером паролей (это такое приложение, в котором хранятся все пароли). При этом он подчеркнул, что пароли нужно регулярно менять.
Кроме того, по его словам, оплачивать покупки в социальных сетях надо с помощью электронных кошельков, системы быстрых переводов и других способов, при которых нет необходимости привязывать к аккаунту банковскую карту. «А именно такие аккаунты и взламывают чаще всего», — резюмировал Янбулатов.
Советы Янбулатова, кстати, очень своевременны — «Секрет» писал, что взломать личный аккаунт в соцсетях и мессенджерах в последнее время стоит дешевле. Например, за взлом личной страницы во «ВКонтакте» просят $10–50 (640–3130 рублей), хотя ещё в 2021 году такая «услуга» стоила от 700 до 12 000 рублей. Причиной падения цен на услуги хакеров, по мнению экспертов, стал Telegram. Мессенджер упростил взаимодействие между продавцами и заказчиками: больше не надо перелопачивать специальные форумы, чтобы найти выгодное предложение. Сейчас это можно сделать через обычный поиск в мессенджере. А хакеры могут даже рекламировать свои услуги в разных каналах. Это добавило ещё одну лазейку для мошенничества. Хакеры могут подзаработать на неопытных пользователях — например, взять деньги за взлом аккаунта бывшего и уйти в закат. И ведь даже в полицию будет неловко обратиться!