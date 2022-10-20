Россиянам рассказали, как защитить от взлома странички в соцсетях

От взлома личных аккаунтов в соцсетях не застрахован никто: злоумышленники сегодня умеют, кажется, всё. Но осложнить им задачу может каждый: устав от попыток взлома хорошо защищённой страницы, мошенник может плюнуть и переключиться на взлом аккаунта более беспечного пользователя. О том, как максимально обезопасить свои соцсети, поведал IT-эксперт.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В первую очередь, по словам Артура Янбулатова, пользователям соцсетей необходимо придумать сложный и уникальный пароль — причём разный к каждому аккаунту.

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«Можно сгенерировать пароль из букв, цифр и специальных символов без очевидной последовательности и вводить разные регистры. Например, "Ynd6р:8д+98nК?lahw23_"», — отметил IT-эксперт.

Как запомнить такой пароль, Янбулатов советов не дал, но напомнил, что можно воспользоваться менеджером паролей (это такое приложение, в котором хранятся все пароли). При этом он подчеркнул, что пароли нужно регулярно менять.

Кроме того, по его словам, оплачивать покупки в социальных сетях надо с помощью электронных кошельков, системы быстрых переводов и других способов, при которых нет необходимости привязывать к аккаунту банковскую карту. «А именно такие аккаунты и взламывают чаще всего», — резюмировал Янбулатов.