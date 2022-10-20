Мишустин осмотрел отечественные передовые разработки на выставке "Сделано в России"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг осмотрел выставку, которая открылась в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" в Манеже.

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В экспозиции - образцы высокотехнологичной экспортной продукции из различных регионов России. Главе российского кабмина, в частности, показали передовые технические средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди них - электрическая коляска-вездеход, способная ездить по лестницам, преодолевать значительный уклон. Мишустин увидел эти коляски в деле, а также услышал от представителей компании о существующих проблемах, в том числе касающихся локализации, и поручил Минпромторгу проработать это. Он также обещал подумать о поддержке по линии Фонда развития промышленности.

На другом стенде премьеру рассказали о лаборатории биотехнических исследований, которая занимается разработкой и производством биопринтеров и материалов в области трехмерной биопечати, созданием новых технологий в биофабрикации и лекарственных препаратов. Так, компания разработала 3D-биопринтер Fabion - первый в России программно-аппаратный комплекс оригинальной конструкции и дизайна, предназначенный для печати живых функциональных трехмерных тканевых и органных конструктов.

По словам представителей компании, при этом используются именно отечественные разработки - на уровне как компонентов, так и программного обеспечения.