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45 минут назад

Мишустин осмотрел отечественные передовые разработки на выставке "Сделано в России"

ТАССиещё 1

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг осмотрел выставку, которая открылась в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" в Манеже.

Мишустин осмотрел отечественные передовые разработки на выставке "Сделано в России"
Фото: ТАССТАСС

В экспозиции - образцы высокотехнологичной экспортной продукции из различных регионов России. Главе российского кабмина, в частности, показали передовые технические средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди них - электрическая коляска-вездеход, способная ездить по лестницам, преодолевать значительный уклон. Мишустин увидел эти коляски в деле, а также услышал от представителей компании о существующих проблемах, в том числе касающихся локализации, и поручил Минпромторгу проработать это. Он также обещал подумать о поддержке по линии Фонда развития промышленности.

На другом стенде премьеру рассказали о лаборатории биотехнических исследований, которая занимается разработкой и производством биопринтеров и материалов в области трехмерной биопечати, созданием новых технологий в биофабрикации и лекарственных препаратов. Так, компания разработала 3D-биопринтер Fabion - первый в России программно-аппаратный комплекс оригинальной конструкции и дизайна, предназначенный для печати живых функциональных трехмерных тканевых и органных конструктов.

По словам представителей компании, при этом используются именно отечественные разработки - на уровне как компонентов, так и программного обеспечения.

Мишустин же в ответ заметил, что такое производство "бесконечно важно", так как подобные технологии - "прорыв в целом ряде направлений". По его оценке, сейчас важно соединять науку с прикладными решениями и в подобных инновациях эта задача как раз реализуется.

Наука и техника,Михаил Мишустин,Фонд развития промышленности,Минпромторг,
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