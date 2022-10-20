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1 час назад

"Практически на заднем дворе": обнаружена одна самая близкая к Земле черная дыра

Ferra.ru

Астрономы обнаружили одну из самых близких к Земле черную дыру, которая является одной из самых близких к Земле из известных. Черная дыра с массой, эквивалентной 12 Солнцам, притаилась "практически на нашем заднем дворе", утверждают ученые.

Обнаружена одна самая близкая к Земле черная дыра
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В своей работе астрономы изучили данные почти 200 000 бинарных звездных систем, выявленных с помощью космической миссии Gaia. Среди них команда искала признаки звезд, вращающихся вокруг массивных, невидимых объектов.

Для этого ученые изучали массы объектов и их яркость. Если же масса была огромной, а яркость подходила лишь под значения одной звезды, “у вас есть все основания считать, что компаньон темный", объясняют ученые.

С помощью этого метода была обнаружена одна система - видимая звезда с массой чуть меньше Солнца, вращающаяся вокруг чего-то более чем в 12 раз более массивного. Она совершает оборот по орбите раз в 185 дней.

Самое примечательное, что эта черная дыра находится на расстоянии всего 1 550 световых лет от нас. По сравнению с большинством других космических объектов она находится на “расстоянии броска камня”, заявили астрономы.

В настоящее время изучается объект в системе V Puppis, который находится на расстоянии около 960 световых лет от нас, но до сих пор не подтверждено, что это черная дыра.

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