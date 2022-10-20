Ученые собрали уникальные наблюдения «Кассини» за кольцами Сатурна

«В течение почти двух десятилетий космический корабль НАСА "Кассини" делился чудесами Сатурна и его семейства ледяных спутников и характерных колец, но мы до сих пор не знаем точно причину происхождения системы колец», — сказала доктор Стефани Джармак, исследователь отдела космических наук SwRI. - «Данные указывают на то, что кольца относительно молоды и могли образоваться в результате разрушения ледяного спутника или кометы. Однако, чтобы поддержать какую-то одну теорию происхождения, нам нужно иметь представление о размере частиц, составляющих кольца».