Ученые собрали уникальные наблюдения «Кассини» за кольцами Сатурна

Ученые Юго-Западного исследовательского института собрали 41 наблюдение солнечного затмения колец Сатурна, проведенное миссией «Кассини». Сборник, опубликованный недавно в журнале Icarus, послужит основой для будущих исследований распределения размеров частиц и состава колец Сатурна.
«В течение почти двух десятилетий космический корабль НАСА "Кассини" делился чудесами Сатурна и его семейства ледяных спутников и характерных колец, но мы до сих пор не знаем точно причину происхождения системы колец», — сказала доктор Стефани Джармак, исследователь отдела космических наук SwRI. - «Данные указывают на то, что кольца относительно молоды и могли образоваться в результате разрушения ледяного спутника или кометы. Однако, чтобы поддержать какую-то одну теорию происхождения, нам нужно иметь представление о размере частиц, составляющих кольца».
Ультрафиолетовый спектрограф «Кассини» (UVIS) был чувствителен к некоторым из мельчайших кольцевых частиц, особенно при наблюдениях, которые проводились в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне длин волн.
Чтобы определить размер кольцевых частиц, UVIS наблюдал кольца в так называемом солнечном затенении. Кольцевые частицы частично преграждали путь свету, обеспечивая прямое измерение оптической толщины, ключевого параметра для определения размера и состава кольцевых частиц.
«Учитывая длину волны света, исходящего от Солнца, эти наблюдения дали нам представление о наименьших размерах частиц в кольцах Сатурна», - сообщила Джармак. – «UVIS может обнаруживать частицы пыли на микронном уровне, помогая нам понять происхождение, столкновительную активность и разрушение кольцевых частиц внутри системы».
«Системы колец вокруг планет-гигантов также являются испытательными стендами для исследования фундаментальных физических свойств и процессов в Солнечной системе в целом», — добавила Джармак. - «Считается, что эти частицы возникают в результате столкновения объектов, формирования диска и образования более крупных частиц. Понимание того, как они формируют кольцевые системы, позволит понять, как формируются планеты».