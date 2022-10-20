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1 час назад

Ученые собрали уникальные наблюдения «Кассини» за кольцами Сатурна

AstroNews

Ученые Юго-Западного исследовательского института собрали 41 наблюдение солнечного затмения колец Сатурна, проведенное миссией «Кассини». Сборник, опубликованный недавно в журнале Icarus, послужит основой для будущих исследований распределения размеров частиц и состава колец Сатурна.

Ученые собрали уникальные наблюдения «Кассини» за кольцами Сатурна
Фото: AstroNewsAstroNews

«В течение почти двух десятилетий космический корабль НАСА "Кассини" делился чудесами Сатурна и его семейства ледяных спутников и характерных колец, но мы до сих пор не знаем точно причину происхождения системы колец», — сказала доктор Стефани Джармак, исследователь отдела космических наук SwRI. - «Данные указывают на то, что кольца относительно молоды и могли образоваться в результате разрушения ледяного спутника или кометы. Однако, чтобы поддержать какую-то одну теорию происхождения, нам нужно иметь представление о размере частиц, составляющих кольца».

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Ультрафиолетовый спектрограф «Кассини» (UVIS) был чувствителен к некоторым из мельчайших кольцевых частиц, особенно при наблюдениях, которые проводились в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне длин волн.

Чтобы определить размер кольцевых частиц, UVIS наблюдал кольца в так называемом солнечном затенении. Кольцевые частицы частично преграждали путь свету, обеспечивая прямое измерение оптической толщины, ключевого параметра для определения размера и состава кольцевых частиц.

«Учитывая длину волны света, исходящего от Солнца, эти наблюдения дали нам представление о наименьших размерах частиц в кольцах Сатурна», - сообщила Джармак. – «UVIS может обнаруживать частицы пыли на микронном уровне, помогая нам понять происхождение, столкновительную активность и разрушение кольцевых частиц внутри системы».

«Системы колец вокруг планет-гигантов также являются испытательными стендами для исследования фундаментальных физических свойств и процессов в Солнечной системе в целом», — добавила Джармак. - «Считается, что эти частицы возникают в результате столкновения объектов, формирования диска и образования более крупных частиц. Понимание того, как они формируют кольцевые системы, позволит понять, как формируются планеты».

Наука и техника,NASA,
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