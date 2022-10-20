Обнаружено крупнейшее газообразное облако во Вселенной

Международная группа под руководством китайских ученых с помощью радиотелескопа FAST обнаружила самое большое газообразное облако во Вселенной, написала газета South China Morning Post. Как уточняется в материале, это открытие может помочь исследователям лучше понять происхождение галактик.

Гигантское облако состоит преимущественно из атомарного водорода и в 20 раз больше, чем наша галактика Млечный Путь.

Открытие стало возможным благодаря сверхмощному телескопу FAST. Он расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Открытие сделали астрономы из КНР, Европы и США. Они обнаружили облако после того, как направили сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой — крупнейший в своем роде в мире — в направлении группы галактик, известной как Квинтет Стефана в созвездии Пегаса.

Обнаруженная ими гигантская газообразная структура была как минимум в два раза больше и на порядок менее плотной, чем любое ранее открытое подобное облако.

Его расположение также довольно необычно — оно находится относительно далеко от центральной области Квинтета Стефана.

Теперь ученым предстоит выяснить, почему «оно вообще все еще существует». Отмечается, что атомарный газ с низкой плотностью должен был быть уничтожен ультрафиолетовым излучением на космическом фоне, согласно всем имеющимся современным теориям.