Обнаружено крупнейшее газообразное облако во Вселенной

Международная группа под руководством китайских ученых с помощью радиотелескопа FAST обнаружила самое большое газообразное облако во Вселенной, написала газета South China Morning Post. Как уточняется в материале, это открытие может помочь исследователям лучше понять происхождение галактик.
Гигантское облако состоит преимущественно из атомарного водорода и в 20 раз больше, чем наша галактика Млечный Путь.
Открытие стало возможным благодаря сверхмощному телескопу FAST. Он расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Открытие сделали астрономы из КНР, Европы и США. Они обнаружили облако после того, как направили сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой — крупнейший в своем роде в мире — в направлении группы галактик, известной как Квинтет Стефана в созвездии Пегаса.
Обнаруженная ими гигантская газообразная структура была как минимум в два раза больше и на порядок менее плотной, чем любое ранее открытое подобное облако.
Его расположение также довольно необычно — оно находится относительно далеко от центральной области Квинтета Стефана.
Теперь ученым предстоит выяснить, почему «оно вообще все еще существует». Отмечается, что атомарный газ с низкой плотностью должен был быть уничтожен ультрафиолетовым излучением на космическом фоне, согласно всем имеющимся современным теориям.
Также сообщалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» передал новый снимок «Столпов Творения». Они состоят из облаков космической пыли и газа, в которых рождаются новые звезды.