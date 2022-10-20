Назван единственный сценарий роста населения РФ к концу века

— Наши прогнозы в общих чертах повторяют расчеты ООН, IIASA и IHME. Всего в мире к 2100 году будут жить 11773 млн человек, то есть почти 12 млрд.



В лидерах Индия, ее население к 2100 году составит 1370 млн человек, затем Китай – 1028 млн, на третьем месте Нигерия – 889 млн. В топ-15 также вошли многие страны Африки и Азии. Обращает на себя внимание прогнозная численность населения Китая, превосходящая результаты расчетов ООН, IIASA и IHME, а также некоторое снижение населения США.



Что касается России, то полученное нами значение превышает прогнозы ООН и IHME. В 2022 году ее население составляет 145,88 млн человек, а к 2100 году снизится до 120,46 млн.



В США пик будет достигнут в 2048 году и составит 356,72 млн человек, после чего количество людей будет плавно снижаться до 298,12 млн к 2100 году. В Китае пиковое значение составит 1451,23 млн в 2045 году, после чего также будет уменьшаться до 1028,66 млн.



Как видно, получившиеся значения для России и Китая в рамках базового прогноза являются более оптимистичными, чем у других исследователей, однако падение численности населения все равно заметнее, чем у США.



Но это только один из возможных вариантов динамики населения.