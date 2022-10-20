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38 минут назад

Honor представила недорогой смартфон в флагманском дизайне и огромной батареей

Ferra.ru

Не так давно Honor представила самый мощный смартфон за свою цену — Honor X40 GT. Теперь же компания анонсировала более скромное устройство, которое при этом и стоит заметно дешевле.

Honor представила недорогой смартфон в флагманском дизайне
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о Honor Play 40 Plus — смартфоне, который имеет поддержку 5G, но стоит при этом около 10 тыс рублей.

В основе аппарата лежит чип Dimensity 700. При этом его 6,74-дюймовый экран может похвастаться разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера спрятана в вырезе в форме капли.

Главный модуль основной камеры здесь 50 Мп, при этом аккумулятор в аппарате установлен на 6000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки на 22,5 Вт.

Покупателям доступно несколько версий Honor Play 40 Plus. За модификацию 6/128 ГБ попросят 165 долларов (около 10 тыс рублей), за вариант 8/128 ГБ — 193 доллара (12 тыс рублей), а за 8/256 ГБ — 221 доллар (около 13,5 тыс рублей).

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