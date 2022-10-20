Honor представила недорогой смартфон в флагманском дизайне

Не так давно Honor представила самый мощный смартфон за свою цену — Honor X40 GT. Теперь же компания анонсировала более скромное устройство, которое при этом и стоит заметно дешевле.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идёт о Honor Play 40 Plus — смартфоне, который имеет поддержку 5G, но стоит при этом около 10 тыс рублей.

В основе аппарата лежит чип Dimensity 700. При этом его 6,74-дюймовый экран может похвастаться разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера спрятана в вырезе в форме капли.

Главный модуль основной камеры здесь 50 Мп, при этом аккумулятор в аппарате установлен на 6000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки на 22,5 Вт.