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53 минуты назад

Можете не стирать свои интимные фотки перед починкой: Samsung сделал режим «для ремонтников» в своих смартфонах

Ferra.ru

Если у вас сломался смартфон Samsung, то теперь вовсе не обязательно удалять смски, фотографии и другие данные перед сдачей в ремонт. Компания представила новую удобную функцию: так называемый Repair Mode, то есть режим специально для сотрудников сервисных центров.

Samsung сделала режим «для ремонтников» в своих смартфонах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Компания Samsung создала новый режим, который блокирует все личные данные при ремонте смартфона. Называется этот режим Repair Mode.

Другими словами, вы сейчас можете просто отдать в ремонт телефон Samsung и не беспокоиться о том, что кто-то прочтёт вашу переписку или увидит фотографии. У мастера из сервисного центра не будет доступа ни к фотографиям, ни к электронным письмам, ни к другим персональным данным.

Возможно, компания разработала такой режим из-за того, что было уже много скандалов, связанных с тем, что ремонтники читали почту клиентов, смотрели и выкладывали в Сети их интимные фото, видео и т.п. Причём такое происходило даже с владельцами iPhone.

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