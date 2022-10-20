Samsung сделала режим «для ремонтников» в своих смартфонах

Если у вас сломался смартфон Samsung, то теперь вовсе не обязательно удалять смски, фотографии и другие данные перед сдачей в ремонт. Компания представила новую удобную функцию: так называемый Repair Mode, то есть режим специально для сотрудников сервисных центров.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Компания Samsung создала новый режим, который блокирует все личные данные при ремонте смартфона. Называется этот режим Repair Mode.

Другими словами, вы сейчас можете просто отдать в ремонт телефон Samsung и не беспокоиться о том, что кто-то прочтёт вашу переписку или увидит фотографии. У мастера из сервисного центра не будет доступа ни к фотографиям, ни к электронным письмам, ни к другим персональным данным.