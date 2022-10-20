Samsung сделала режим «для ремонтников» в своих смартфонах

Если у вас сломался смартфон Samsung, то теперь вовсе не обязательно удалять смски, фотографии и другие данные перед сдачей в ремонт. Компания представила новую удобную функцию: так называемый Repair Mode, то есть режим специально для сотрудников сервисных центров.
Компания Samsung создала новый режим, который блокирует все личные данные при ремонте смартфона. Называется этот режим Repair Mode.
Другими словами, вы сейчас можете просто отдать в ремонт телефон Samsung и не беспокоиться о том, что кто-то прочтёт вашу переписку или увидит фотографии. У мастера из сервисного центра не будет доступа ни к фотографиям, ни к электронным письмам, ни к другим персональным данным.
Возможно, компания разработала такой режим из-за того, что было уже много скандалов, связанных с тем, что ремонтники читали почту клиентов, смотрели и выкладывали в Сети их интимные фото, видео и т.п. Причём такое происходило даже с владельцами iPhone.