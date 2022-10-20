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50 минут назад

Google выпустила Android 13 Go для слабеньких и недорогих смартфонов

Ferra.ruиещё 1

Спустя около месяца после релиза Android 13, компания Google решила порадовать и владельцев слабеньких бюджетных смартфонов.

Google выпустила Android 13 Go для слабеньких и недорогих смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специально для них поисковый гигант представил Android 13 Go — версию операционной системы, которая сможет работать на девайсах начального уровня. При этом, что интересно, в отличие от Go-версии Android 12, новинка не сильно отличается от «старшей» версии.

Здесь та же используется всё то же оформление Material You с динамическими цветами. При этом темы экрана блокировки и меню быстрых настроек практически один в один такие же, как и на смартфонах линейки Google Pixel.

Сообщается, что первые устройства под управлением Android 13 Go поступят в продажу уже в 2023 году. Единственным весомым ограничением системы является требование о наличии 2 ГБ оперативной памяти в телефоне.

Наука и техника,Google,
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