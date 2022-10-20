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26 минут назад

Kaspersky: число атак шпионских программ на смартфоны в мире увеличилось на треть

Газета.Ru

Число атак шпионских программ на смартфоны пользователей в мире в 2022 году выросло практически на треть. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные исследования «Лаборатории Касперского».

В Kaspersky сообщили об учащении атак шпионских программ на смартфоны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В январе — сентябре 2022 года в мире количество атак троянцев-шпионов на пользователей мобильных устройств увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году», — сказано в исследовании.

Отмечается, что в России за этот период в «Лаборатории Касперского» зафиксировали свыше 320 тысяч таких атак, во всем мире их было почти 800 тысяч.

Как уточняется, речь идет о программах, которые собирают личные данные пользователя без его согласия и передают их злоумышленникам.

«Они могут получить доступ к переписке в социальных сетях и мессенджерах, перехватывать и анализировать нажатие клавиш, делать скриншоты экрана. И это далеко не полный перечень их возможного функционала», — говорится в исследовании.

В нем указывается, что вредоносные программы используют и для слежки за рядовыми пользователями, а также при проведении «сложных целевых атак на компании».

Ранее директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал, как выявить шпионские программы в смартфоне.

Наука и техника,Денис Кусков,Лаборатория Касперского,
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